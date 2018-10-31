مقتل 9 ومخاوف من فقدان 20 جراء الإعصار يوتو في الفلبين

الشارقة 24 – رويترز:

لقي 9 أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات سببها الإعصار "يوتو" في شمال الفلبين، وسط مخاوف من أن يكون هناك أكثر من 20 شخصاً آخرين عالقين داخل منازل طمرت جراء الانهيارات الأرضية، الأربعاء.

ومن بين الضحايا 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و10 و8 سنوات، ولقي والدهم حتفه عندما طمر انهيار أرضي منزلهم في بلدة بانايو في مقاطعة إيفوجاو.

كما تم انتشال جثتين من انهيار أرضي دفن 3 مبان تابعة لإدارة الأشغال العامة والطرق السريعة في بلدة ناتونين في مقاطعة ماونتن القريبة، ويعتقد أن 31 شخصاً كانوا داخل المباني عندما وقع الانهيار الأرضي، الثلاثاء.

وضرب يوتو شمال الفلبين صباح الثلاثاء، مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 140 كيلومتراً في الساعة، لكنه ضعف بسبب مروره فوق التضاريس الوعرة لمنطقة لوزون الشمالية، وفقاً لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية، مضيفاً أن الرياح انخفضت سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة.