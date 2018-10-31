العواصف تجتاح أوروبا وتقتل 13 في إيطاليا ومالطا

الشارقة 24 – وكالات:

لقي 13 شخصاً مصرعهم في إيطاليا ومالطا نتيجة رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج ضربت أجزاء من أوروبا.

وارتفع عدد القتلى في إيطاليا من ستة أمس الإثنين، إلى 11 شخصاً، بعد أن قتل رجل إطفاء جراء سقوط شجرة عليه خلال عمليات إغاثة في منطقة ساوث تيرول، بالقرب من الحدود النمساوية.

وفي كرواتيا غمرت المياه ميناء رييكا وتوقفت العديد من الرحلات البحرية.

وفي مقاطعة تيسان السويسرية قُطعت عدة طرقات، بعد أن غمرتها المياه أو سقطت عليها أشجار.

في فرنسا منعت الثلوج التي تساقطت في وسط البلاد أكثر من ألفي سيارة من التحرك وحرمت 195 ألف منزل من الكهرباء.