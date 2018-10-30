الإمارات تشارك بمؤتمر المحيطات في إندونيسيا

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات في الدورة الخامسة لمؤتمر المحيطات التي استضافتها جمهورية إندونيسيا الذي اختتم، الثلاثاء، بجزيرة بالي.

مثل الدولة في المؤتمر الذي استمر يومين سعادة محمد عبد الله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، وذلك تأكيداً لالتزام الإمارات بحماية البيئة البحرية ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على مستقبل المحيطات والبحار.

افتتح المؤتمر جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي 48 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وتركزت أعمال المؤتمر على بحث المحاور الهامة، من بينها توسيع مساحة المحميات البحرية معالجة الآثار البيئية على البحار والمحيطات والأمن البحري والتلوث البحري وتطوير واستدامة مصائد الأسماك.