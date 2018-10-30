غيبت الأنشطة البشرية 60% من الحيوانات البرية على الأرض

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

خسرت الأرض تحت ضغط الأنشطة البشرية 60 % من حيواناتها الفقرية البرية، بين 1970 و2014، بحسب الصندوق العالمي للطبيعة، الذي تتفاقم حصيلة الخسائر في كلّ نسخة جديدة من تقريره.

وذكر مدير الصندوق العالمي للطبيعة، ماركو لامبرتيني، أن الحفاظ على الطبيعة، لا يعني حماية النمور وحيوانات الباندا والحيتان التي نحبها، فالمسألة أوسع نطاقاً بكثير، إذ لا مستقبل سليماً ومزدهراً للإنسان على كوكب اختلّ مناخه، واستنزفت محيطاته وتدهورت أراضيه وأفرغت غاباته، على كوكب جُرِّد بكلّ بساطة من تنوعه الحيوي.

ويطال انحسار الثروة الحيوانية الكوكب برمته، وتشتد وطأته في بعض المناطق، كتلك المدارية، بحسب ما جاء في النسخة 12 من تقرير "كوكب حيّ"، الذي نشر الثلاثاء، والقائمة على تتبّع 4000 فئة.

وكانت النسخة الـ 10 من هذا التقرير، قد كشفت عن تراجع بنسبة 52 % بين 1970 و2010.

ويُعزى هذا التدهور المتواصل إلى خسارة المواطن الطبيعية، والزراعة المكثفة، بإزالة الغابات، واستنفاد الأراضي جميعها بسبب تحريف استخدام التنمية الحضرية.