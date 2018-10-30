زلزال بقوة 5.6 يضرب اليونان

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الثلاثاء، أن زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليونان، صباحاً، وذلك بعد أيام من وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة زاكينثوس.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع أضرار وإصابات جراء الزلزال، الذي وقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب بلدة موزاكيون بوسط اليونان.

وكان السكان في البر الرئيسي في أثينا قد شعروا بالزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، على بعد 200 كيلومتر من العاصمة، على الرغم من أنه لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.