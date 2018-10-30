الإعصار "يوتو" يضرب شمال الفلبين

الشارقة 24 - د.ب.أ:

ضرب الإعصار يوتو شمال الفلبين، الثلاثاء، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من ديارهم وسط تحذيرات من سيول وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وجاء "يوتو" مصحوباً برياح تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومتراً في الساعة وزوابع بسرعة 230 كيلومتراً في الساعة، بعد وصوله إلى اليابسة في بلدة دينابيجوي بإقليم إيزابيلا "268 كيلومتراً شمال شرقي مانيلا".

وأفاد مكتب الطقس بأن الإعصار يتحرك ناحية الغرب بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة أثناء عبوره لمنطقة لوزون شمالي البلاد.

وأُجبر أكثر من 5 آلاف شخص على إخلاء المجتمعات الساحلية في أقاليم إيزابيلا وكاجايان وأورورا، حسبما ذكر مسؤولو الإغاثة من الكوارث والحكومة المحلية.

وأظهرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الرياح تسببت في الإطاحة بأسطح منازل بمدينة سانتياجو في إقليم إيزابيلا.