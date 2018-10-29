"البيئة والمحميات" بالشارقة تشارك في مؤتمر "رامسار"

الشارقة 24:

شاركت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مؤخراً، في فعالية تم عقدها على هامش الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية "رامسار"، بشأن الأراضي الرطبة في 24 أكتوبر 2018، وبحث "استراتيجية رصد تجمعات الطيور المائية الساحلية وموائلها في شبه الجزيرة العربية".

وركزت الفعالية على نتائج ورشة العمل، "تطوير استراتيجية إقليمية لرصد الأراضي الرطبة الساحلية والطيور المائية في شبه الجزيرة العربية"، التي أقيمت بالشارقة في سبتمبر الماضي، في محاولة لضمان حماية الطيور المائية، والأراضي الرطبة بالمنطقة.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن الهيئة تتخذ بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جميع التدابير اللازمة لتشجيع الاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة في إمارة الشارقة، وتمكنت الهيئة في هذه الفعالية، من فهم نقاط القوة بشكل أفضل، والأهم من ذلك، نقاط الضعف في مراقبة والحفاظ على الأراضي الرطبة والطيور المائية.

وأضافت سعادة هنا سيف السويدي، أن هناك أولوية عليا أخرى تتمثل في تطوير الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك إنشاء شبكة من المنسقين الوطنيين، لرصد حالة الطيور المائية المتكاثرة، وغير المتكاثرة في كل بلد، وقد أبرزت الفعالية الأهداف الأساسية والمتوسطة للاستراتيجية، وكذلك الخطوات القادمة لتحقيق مزيد من التطوير.