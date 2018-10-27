"بوراكاي" الفلبينية تستقبل الزوار مجدداً... وتنتصر للبيئة

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعادت الفلبين رسمياً، الجمعة، فتح جزيرة بوراكاي أمام الزوار بعد منعهم من التوافد إليها لستة أشهر، مع فرض قواعد جديدة للتصدي للأضرار البيئية المتأتية من التدفق الكبير للسياح.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمر في أبريل بإقفال هذه الجزيرة الأكثر استقطاباً للسياح في الأرخبيل، أمام الزوار، معتبراً أن التدفق المفرط للسياح حوّل هذه البقعة الخلابة إلى ما يشبه "حفرة للصرف الصحي".

وكان الهدف من هذا الحظر السماح بتنظيف الموقع والحد من التوسع الفوضوي في القطاع الفندقي وإنشاء وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

واعتمدت السلطات قواعد جديدة بينها حظر التدخين على شواطئ الرمل الأبيض، وفرض المزيد من القيود على أعداد السياح المسموح بتوافدهم إلى المكان وعدد الفنادق، وذلك للمحافظة على جمال جزيرة بوراكاي.