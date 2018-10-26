زلزال قوي يقع قرب اليونان ويلحق أضراراً بميناء ودير أثري

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت أجهزة رصد الزلازل، أن زلزالاً قوياً بلغ 6.4 درجة وقع قبالة اليونان في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وألحق أضراراً بميناء، ودير يرجع للقرن الخامس عشر، لكنه لم يتسبب في إصابات خطيرة.

ووقع الزلزال على مسافة 50 كيلومتراً جنوبي جزيرة زاكينثوس، بحسب معهد ديناميكية الأرض في اليونان.

وقدرت كل من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، والمركز الأوروبي-المتوسطي، لرصد الزلازل، قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة.

ويقع الدير الذي لحقت به تلفيات في منطقة ستروفاديس بالجزيرة، كما لحقت أضرار بميناء جزيرة زاكينثوس، بالقرب من مركز الزلزال.