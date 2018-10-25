قمة الاقتصاد الأخضر تختتم أعمالها بـ "إعلان دبي 2018 "

الشارقة 24 – وام:

اختتمت يوم الخميس، فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تعزيز الابتكار قيادة التغيير، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمشاركة العديد من المتحدثين العالميين وكبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والخبراء والأكاديميين.

وأطلق سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ختام القمة، "اعلان دبي 2018"، عبر فيه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة للقمة، كما شكر سعادته سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على حضوره حفل افتتاح فعاليات القمة.

وأعلن سعادته، أنه منذ إطلاقها عام 2014 حققت القمة تطوراً كبيراً وإنجازات ملحوظة بفضل التعاون العالمي المتزايد بين صناع القرار من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن دورة هذا العام شهدت حضور ما يزيد عن 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحة، وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.