القدس عاصمة للبيئة العربية عام 2019‪

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في ختام أعمال دورته الـ 30 برئاسة لبنان اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وثيقة المعايير والأسس لاختيار عاصمة البيئة العربية وتعميمها على الدول العربية، على أن يبدأ العمل بها 2020 وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتقديم مقترح لتشكيل لجنة لاختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020 وفقاً لهذه المعايير‪.

وكلف المجلس أمانته الفنية بطرح موضوع بعنوان "الإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية " على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت في 20 يناير ‪ المقبل كأحد الموضوعات ذات الأولوية لوزراء البيئة والتي تحظى باهتمام وتركيز عالمي في الوقت الراهن.