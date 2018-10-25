مصر تغلق 6 موانئ بحرية لسوء الطقس

الشارقة 24 – واس:

أغلقت السلطات المصرية بشكل مؤقت، يوم الخميس، 6 موانئ على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومنعت حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم إغلاق ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، أمام حركة الملاحة، حرصاً على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، أنه تقرر إغلاق ميناء بور توفيق وميناء الزيتيات بمحافظة السويس، نظراً لارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار مع انعدام الرؤية بخليج السويس، لأكثر من 8 كيلومترات.

كما تقرر إغلاق ميناء شرم الشيخ وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وإيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، نظراً لاضطراب حالة البحر وعدم استقرارها.