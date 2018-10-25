مقايضة بيئية بين البلاستيك وحافلات سورابايا الإندونيسية

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت سورابايا الإندونيسية مبادرة في أبريل، تقتضي باستخدام حافلات المدينة الحمراء مجاناً عند تسليم الزجاجات البلاستيكية في المحطات أو كمقايضة مباشرة خلال دفع الأُجرة.

وتعادل أجرة رحلة الحافلة التي تستغرق ساعتين، 10 أكواب بلاستيكية أو 5 زجاجات بلاستيكية، وذلك اعتماداً على حجمها.

وتأمل المدينة الأولى في تنفيذ مشروع المقايضة البيئي، أن تحقق الهدف الذي ترنو إليه، بأن تصبح خالية من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2020.

وتوضح إحصاءات المدينة أن 15% أو ما يعادل 400 طن، من النفايات اليومية في سورابايا من البلاستيك.

وتجمع الحافلة الواحدة ما يصل إلى 250 كيلوجراماً من الزجاجات البلاستيكية في اليوم الواحد، إذ تُطرح بعد ذلك في مزاد على شركات إعادة التدوير، حيث تخصص عائدات تلك المزادات لإدارة الأعمال الخاصة بالحافلات، وفي تمويل المناطق الخضراء، بالمدينة الواقعة في أقصى شرق جزيرة جاوة أكبر جزر إندونيسيا.

وذكر إيرفان واهيو دراجاد، رئيس إدارة النقل في سورابايا، أن إندونيسيا تُعد إحدى أكبر المساهمين في العالم بالنفايات البلاستيكية، على أمل أن يزيد الوعي العام بالبيئة، وخاصة القضايا المتعلقة بالنفايات البلاستيكية.