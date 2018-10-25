حديقة حيوان في باريس تشهد ميلاد أول صغيرة لإنسان الغاب

الشارقة 24 – رويترز:

شهدت حديقة حيوان "ميناجوري" في باريس تقع في متنزه جاردان دي بلونت، ولادة صغيرة لإنسان الغاب البورنيوي، أطلقت عليها "جافا"، وهي أول صغير يولد في الحديقة منذ 2005.

وتعد "جافا" أول صغيرة من فصيلتها تولد هذا العام في فرنسا، التي تضم 6 حدائق حيوانات تؤوي هذه القرود الكبيرة ذات الشعر البرتقالي.

وذكر الطبيب البيطري ديلان دوبي، أن عملية الولادة تمت على نحو جيد.

يذكر أن صغار إنسان الغاب تظل بصحبة أمهاتهم لمدة 8 سنوات تقريباً، وبعدها يمكن أن تعيش لمدة 40 عاماً في الحياة البرية، ولمدة تصل إلى 50 عاماً في الأسر.

ويدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إنسان الغاب البورنيوي مثل "جافا" وأمها "تيودورا" في قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض، بسبب التصحر والصيد الجائر في موطنهم بإندونيسيا وماليزيا.

ويقدر أن هذا النوع من القرود تبقى منه ما يتراوح من 50 إلى 60 ألفاً في الحياة البرية.