مكتوم بن محمد يشهد افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

الشارقة 24:

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، افتتاح الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018، والتي تنعقد فعالياتها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير"، وذلك مركز دبي التجاري العالمي.

بدأت مراسم الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه الكلمة الافتتاحية للقمة وألقاها سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي أكد خلالها أن أعمال القمة تأتي منسجمة مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل دولة في العالم مع حلول مئوية الإمارات 2071.

وأعلن سعادته، خلال كلمته، عن الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى جانب دولة الإمارات وهي جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية إيطاليا، كاشفاً عن حضور ممثلين عن أكثر من 60 دولة للمشاركة في المؤتمر التحضيري لتأسيس المنظمة والانضمام إليها.

من جانبه، استعرض فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، في كلمته، تقييم الجهود الدولية المبذولة حتى اليوم، نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجهود بلاده في مجال معالجة قضايا تغير المناخ في ضوء تبنيها أكثر المبادرات فعالية والسبل التي تتبعها من أجل تحقيق أهدافها في هذا الخصوص.

واستعرض معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، في كلمته مسيرة التحول الأخضر في دولة الإمارات، والإنجازات التي تحققت في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، كما تطرق معاليه إلى "الأجندة الوطنية الخضراء 2030"، ومسألة الابتكار وتمويل الاقتصاد الأخضر، في حين أعلن معاليه عن إطلاق "لوحة الإمارات الذكية الخضراء" وهي عباره عن منصة إلكترونية تحوي كافة البيانات ذات الصلة بسياسات وتدابير ومشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.