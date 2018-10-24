"التغير المناخي" تطلق لوحة الإمارات الذكية الخضراء

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، لوحة الإمارات الذكية الخضراء، المنصة الإلكترونية المفتوحة التي تتيح لصناع القرار وواضعي السياسات والمختصين وأفراد المجتمع، إمكانية الوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة بسياسات وتدابير ومشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بسهولة ويسر، وفي كل وقت ومن كل مكان.

وتقدم اللوحة موجزاً لآخر المستجدات، فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى مجموعة من 41 مؤشراً رئيسياً لأداء الدولة في مؤشرات الأداء الرئيسية الخضراء، والتي تم اعتمادها في عام 2015، من قبل مجلس الوزراء كمعايير لتقييم التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر، تنفيذاً لمستهدفات الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.

وجاء الإعلان عنها خلال الكلمة الرئيسية، التي ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي.