الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

الشارقة 24:

بحث سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس شؤون دائرة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، خلال استقباله، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الدائرة والمنظمة، في مختلف المجالات الزراعية والحيوانية والمراعي، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخبرات وتطوير القدرات المواطنة، وتنفيذ المشروعات المشتركة.

وأوضح سعادة النقبي، أن الدائرة وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى إلى التعاون مع المنظمات العربية والعالمية، لتنفيذ توجيهات سموه لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية، للمساهمة في الأمن الغذائي على مستوى الإمارة والدولة، وأن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تأتي على رأس هذ المنظمات، كونها بيت الخبرة العربي في مجال التنمية الزراعية والحيوانية.