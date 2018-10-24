وزارة التغير المناخي والبيئة تستضيف مؤتمر الأراضي الرطبة في دبي

الشارقة 24:

انطلقت، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 13 من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار" (كوب 13)، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي، في إمارة دبي في الفترة من 21 وحتى 29 أكتوبر الجاري.

ويشارك في الدورة ما يزيد عن 1000 متخصص وخبير ومسؤول يمثلون 158 دولة حول العالم من الدول الموقعة على اتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار".

وستركز جلسات ومناقشات الدورة الجديدة على أهم القضايا والتحديات العالمية التي تواجه الأراضي الرطبة حول العالم، في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من تداعيات التغير المناخي وتأثيراتها السلبية، كما ستتناول المناقشات التطور الحاصل على صعيد تحقيق أهداف "اتفاقية رامسار" للتعاون الدولي في حماية الأراضي الرطبة، والاستخدام الحكيم والمستدام لمواردها.

وتشمل أهداف المناقشات والتي ستتناولها الدورة الجديدة قيام الدول الأطراف في الاتفاقية بتخطيط وإقرار سياستها في كافة المواضيع المتعلقة بالأراضي الرطبة لسنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تبني 26 مسودة قرار تستهدف حماية هذا النوع من الأراضي والمحميات وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها الأحيائي.

وأفاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في كلمته الافتتاحية، بأن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي، يعد تأكيد على الدور البارز الذي تلعبه في الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، وتوضيحاً للنهج المتوازن الذي تعتمده القيادة الرشيدة والذي أسهم في احداث توازن فعال بين تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والحضاري، والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة لكافة القطاعات.

وأضاف معاليه بأن استضافة هذه الفعالية العالمية بما تضمه من نخبة من المتخصصين والخبراء وصناع القرار من دورها المساهمة في تعزيز التعاون والجهود المبذولة عالميا في الحفاظ على الأراضي الرطبة وتأكيد أهميتها ورفع الوعي العام بها.