الإعصار "ويلا" يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي

الشارقة 24 – رويترز:





ضرب مركز الإعصار ويلا سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادي، مساء الثلاثاء، برياح بلغت سرعتها 195 كيلومتراً في الساعة، وهطلت أمطار غزيرة على المنتجعات السياحية، حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.

ووصلت العاصفة ويلا، وهي إعصار من الفئة الثالثة، إلى البر قرب بلدة تيكابان على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي منتجع ماساتلان الساحلي، وهو من المزارات السياحية في ولاية سينالوا.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن ويلا أحد أقوى الأعاصير التي تصل للمكسيك من المحيط الهادي في الأعوام القليلة الماضية، ومن المنتظر أن تضعف قوته سريعاً مع مضيه على البر.

وحذر المركز السكان من المغامرة بالخروج إلى "الهدوء النسبي" لعين العاصفة، نظراً لأن الرياح يمكن أن تشتد فجأة.