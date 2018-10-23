القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق الأربعاء في دبي

الشارقة 24:

تنطلق يوم الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير"، بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، على مدى يومين.

وأكد سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة حققت منذ انطلاقتها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات الملموسة، وتبنت العديد من المبادرات الهادفة، لتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والعالمي، وتحققت الكثير من النتائج على أرض الواقع، فتمثلت في العديد من المشاريع في دولة الإمارات ودول المنطقة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في رؤية دول المنطقة والعالم لأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، كخيار آمن للتنمية وضمان رفاهية الأجيال المقبلة.

ووصل عدد المشاركين في القمة، إلى أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والرؤى في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية.

وستناقش القمة، استراتيجيات مبتكرة تساهم في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر، ورفد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.

وتفتتح الدورة الحالية أبوابها، أمام أبرز قادة الاقتصاد الأخضر، وتنظم العديد من الجلسات والمناقشات العامة بين أهم رواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

وستعقد الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع انطلاق معرض ويتيكس، ضمن أنشطة الأسبوع الأخضر في دبي.