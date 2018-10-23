الجروان: القمر يصل لأقرب نقطة من الأرض مرتين في أكتوبر

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن أن القمر وصل بموضع "الحضيض"، وهو الموضع الأقرب إلى الأرض خلال الشهر القمري، ويقدر بنحو 366400 كم، في 5 أكتوبر الجاري، حيث تم ولادة القمر الجديد لشهر صفر في 9 أكتوبر الجاري.

وأشار الجروان في تصريحات، لـ "الشارقة 24"، إلى أن القمر عند الحضيض يكون أكبر ظاهرياً بنحو 15% منه عندما يكون بـ "موضع الأوج"، وهو الأبعد عن الأرض خلال الشهر القمري، ويقدر بنحو 404000 كم في 17 أكتوبر الجاري، مضيفاً أن القمر اقترن بكوكب المريخ في 18 أكتوبر.

وأوضح أن "بدر الصيادين"، سيظهر في السماء، يوم الأربعاء 24 أكتوبر، وهو ثاني بدر خلال الخريف بعد "بدر الحصاد"، عند تقويم المزارعين في أوروبا وأميركا الشمالية، مشيراً إلى أن القمر يعود إلى "الحضيض" مره أخرى في 31 أكتوبر، ليكون في أقرب موضوع إلى الأرض خلال الشهر القمري مرة أخرى في نفس الشهر.