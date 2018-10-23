"البيئة والمحميات" تنفذ حملات توعية لمرتادي المناطق الجبلية

الشارقة 24 – وام:

بدأت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، حملة جديدة للتوعية البيئية لزوار ومرتادي المناطق البرية، بهدف التصدي للمخالفات البيئية في المناطق البرية.

ويترتب على المخالفين غرامات مالية لا تقل قيمة المخالفة الواحدة عن ألف درهم، وتتنوع المخالفات التي يرتكبها بعض مرتادي المناطق البرية، منها ما يتعلق برمي المخلفات أو تركها في المكان من دون تنظيفه، وعدم نقلها إلى الأماكن المخصصة، وإلقاء مخلفات أو ترك بقايا الأطعمة والفضلات، ومخلفات الشواء في المناطق البرية، ومخالفات تتعلق بمرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات، أو في المواقع ذات الأهمية البيئية.

بدورها، أكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن الهيئة تحرص على تنفيذ حملات التفتيش في المناطق البرية في مثل هذه الفترة من العام، وتأتي الحملات وما يتبعها من تحرير مخالفات وغرامات لمصلحة الجميع من أجل التمتع ببيئة آمنة ونظيفة ومريحة.