الفئران تهدد "طيور القطرس" بالانقراض

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





حذّرت الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور من أن نوعاً نادراً من طيور القطرس بات مهدداً من فئران كبيرة تأكل بيضه وصغاره، وهو أمر ينذر باختفائه تماماً من جزيرة غوف في المحيط الأطلسي.

ووصفت الجمعية ما يجري في الجزيرة بأنه "يدمي القلب"، وهذه الجزيرة لا يسكنها البشر، وينتشر فيها 8 ملايين طير من 23 نوعاً، وتمتاز طبيعتها بغنى واسع جعلها تُدرَج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وشرحت الجمعية على موقعها الإلكتروني أن الفئران التي دخلت عرَضاً إلى الجزيرة في القرن الـ 19 تكاثرت وكبُر حجمها ضعفين أو ثلاثة، صارت تهاجم بيض هذه الطيور وصغارها وتلتهمها.

وقدّرت الجمعية الخسائر السنوية من هذه الطيور بمليونين.

ولذا، أطلقت تحرّكاً بالتعاون مع الحكومة الأميركية وحكومة جنوب إفريقيا يرمي إلى القضاء التامّ على الفئران في الجزيرة بحلول العام 2020.