المكسيك تستعد لقدوم الإعصار "ويلا"

الشارقة 24 – د.ب.أ:





تستعد المكسيك لوصول الإعصار "ويلا" الذي تم تخفيض تصنيف قوته من الدرجة الخامسة إلى الرابعة، وقد يُحدث دماراً في منطقة الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.

وأفاد المركز القومي الأميركي للأعاصير، الإثنين، بأن الإعصار سيضعف تدريجياً.

وأضاف المركز أن الإعصار قد ينتج عنه هبوب عاصفة ورياح وسقوط أمطار "بشكل مهدد للحياة" في المناطق الواقعة في الغرب الأوسط والجنوب الغربي من البلاد.

ويأتي الإعصار مصحوباً برياح تتحرك بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الإعصار سيصل إلى اليابسة على طول ساحل الغرب الأوسط للبر الرئيسي للمكسيك بعد ظهر الثلاثاء أو في المساء.

وفي الوقت نفسه، بدأت ولايات خاليسكو وميتشواكان وناياريت وسينالوا بإعداد تدابير وقائية مثل عمليات الإخلاء وإقامة الملاجئ المؤقتة.

وأفادت سلطات الحماية المدنية في الولاية على موقع تويتر بأن الإعصار تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة في ميتشواكان، حيث كانت الطائرات المروحية تحلق فوق المناطق المتضررة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.