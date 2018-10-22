4 زلازل تهز قبالة ساحل كندا الغربي

الشارقة 24 – أ ف ب:

وقعت أربعة زلازل على التوالي، راوحت قوتها بين 4.9 و6.8 درجة، مساء الأحد، قبالة الساحل الغربي لكندا في منطقة فانكوفر، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ولم يسجل وقوع خسائر أو إصابات، ولم يوجه تحذير من حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 6.6 درجة وسجل في الساعة 22:39 بالتوقيت المحلي، على بعد 218 كم جنوب غرب بورت هاردي التابعة لبلدية جزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية، وعلى بعد 570 كم شمال غرب سياتل في الولايات المتحدة.

وسجل الثاني، وقوته 6.8 درجة على بعد حوالي 190 كم من بورت هاردي بعد نحو نصف ساعة.

وبعد ست دقائق، وقع زلزال ثالث بقوة 6.5 على بعد 220 كم جنوب غرب هذه المدينة، وأعقبه زلزال رابع بقوة 4.9 في المكان نفسه وتحديداً بعد 14 دقيقة.