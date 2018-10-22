رئيس دائرة شؤون بلديات الشارقة يتفقد مرعى سهيلة

الشارقة 24:

تفقد سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، مرعى سهيلة في الذيد، واطلع على ما تم به من إنجازات، فيما يتعلق بتسوير المرعى، بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة، ورافقه في هذه الزيارة سالم الكديد مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وتأتي هذه الزيارة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد إصدار سموه القانون رقم 7 لعام 2018 بشأن تنظيم المراعي في الإمارة.

ويعد القانون، هو الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، بشأن تنظيم المراعي واستغلالها واستدامتها، لتساهم في تنمية حقيقية للثروة الحيوانية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المساهمة في الأمن الغذائي للإمارة والدولة.

ويهدف القانون، إلى الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية، وتشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعيشي للمربين، وحماية النباتات الرعوية والنبت الطبيعي ووقف الاستغلال الجائر لها.

وتعتبر سهيلة من أهم 4 مراعٍ، يتم العمل على زراعتها حالياً كمرحلة أولى، بمساحة 10ملايين و500 ألف متر مربع، ما يتيح الفرصة للثروة الحيوانية في الذيد، بتنمية حقيقية تصل إلى ما يزيد عن 5% سنوياً.