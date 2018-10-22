"ويلا" يتحول إلى إعصار خطير من الفئة الـ 4 بساحل المكسيك

الشارقة 24 – أ.ب.ف:

حذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي، الأحد، من أن الإعصار "ويلا" شديد الخطورة، ويكتسب المزيد من القوة، مع توقع أن يشتد ويتحول إلى عاصفة مهددة للحياة، ترافقها رياح وأمطار فوق أجزاء من جنوب غرب وشمال وسط المكسيك، ابتداء من الثلاثاء.

ووفق تقرير مراكز الرصد الأميركية، بات الإعصار المهيب على بعد 365 كلم، جنوب غرب كابو كورينتس، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 220 كلم في الساعة، وهو في طريقه باتجاه الشمال بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.

وذكر المركز أن قوة الإعصار ستشتد وتتحول إلى الفئة الـ 4، الإثنين، متوقعاً أن يصبح "ويلا" خطيراً مع بلوغه ساحل المكسيك.

وأعلنت حكومة المكسيك حالة التأهب في عدة مناطق ساحلية.