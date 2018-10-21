نيودلهي تختنق جراء "حرق الحقول"

الشارقة 24 – أ ف ب:

يشعل المزارع الهندي هاربال سينغ عود ثقاب قبل أن يشاهد حقوله تحترق وتتصاعد منها سحب الدخان نحو نيودلهي، إحدى أكثر المدن تلوثاً في العالم، حيث تشتد سماكة الضباب الدخاني مجدداً.

ففي شهر نوفمبر من كل سنة، يبلغ تلوث الهواء في شمال الهند مستويات قصوى يصعب تخيلها في أكثرية مناطق العالم الأخرى. وتضطر المدارس لإغلاق أبوابها كما ترزح المستشفيات تحت سيل المصابين بالأمراض التنفسية.

ومع حلول الشتاء، يحبس الهواء البارد انبعاثات السيارات والمصانع وغبار ورش الإنشاءات ما يؤدي إلى مزيج من المواد الملوثة التي تصبح أعلى بثلاثين مرة من المعدلات المسموح بها بحسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وتتفاقم هذه الأزمة جراء عمليات حرق الأراضي من جانب مزارعين على غرار هاربال سينغ، إذ يُقبل هؤلاء على تطهير حقولهم من القش لتسريع الاستعدادات لموسم حصاد القمح المقبل.

وتبدو السلطات عاجزة عن معالجة هذا الوضع في ظل الخيارات المحدودة أمام المزارعين لإنجاز موسم الحصاد الشتوي.