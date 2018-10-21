العاصفة المدارية "فينسنت" تقترب من ساحل المكسيك

الشارقة 24 - رويترز:





أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير في بيان أن العاصفة المدارية "فينسنت" تشكلت قبالة جنوب المكسيك، السبت، متجهة نحو الساحل الغربي للبلاد، ولكن يُتوقع أن تزيد قوتها بشكل طفيف خلال اليومين المقبلين.

وتبعد العاصفة حالياً نحو 201 كيلومتر جنوب شرقي ميناء سالينا كروز الذي تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لشركة النفط الوطنية بيميكس، مثيرةً رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومتراً في الساعة.

وكانت العاصفة فينسنت تتحرك بسرعة 14 كيلومتراً نحو الغرب ويتوقع أن تتحول نحو الشمال الغربي خلال الأيام المقبلة متجهة نحو ولايتي جيريرو وميتشواكان.