دلافين "الفاكويتا" المهددة بالانقراض تعاود الظهور بالمكسيك

الشارقة 24 – رويترز:

شوهدت 6 دلافين جديدة، من فصيلة الفاكويتا في خليج كاليفورنيا بالمكسيك، مما أعطى أملاً لخبراء في مجال البيئة، بعودة هذا النوع المهدد بالانقراض.

ووفقاً لمجموعة من الخبراء، الذين يتابعون نشاط هذا النوع من الدلافين في المكسيك، شوهدت أم بصحبتها مجموعة من الصغار.

وتعد "الفاكويتا" أصغر أنواع الدلافين على مستوى العالم، ولا توجد سوى في الجزء الجنوبي من منطقة خليج كاليفورنيا.

والتهديد الأكبر الذي يواجه فصيلة الفاكويتا، هو شباك الصيد التي تستخدم بشكل غير قانوني في المياه، ووفقاً للصندوق العالمي للحياة البرية، تراجعت أعداد الفاكويتا بنسبة تجاوزت 90 بالمئة في عشرين عاماً فقط.

وتجد السلطات صعوبة في ممارسة عملها، حين تقوم بدوريات في المياه بمنطقة باها كاليفورنيا المكسيكية، لتزيل الشباك من المياه، وعادة ما تعثر في هذه الشباك على دلافين نافقة.