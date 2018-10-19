"التغير المناخي" توقع مذكرة تفاهم لدعم "الكهوف الاصطناعية"

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، لإنشاء وإنزال عدد من الموائل الصناعية بهدف تحقيق استدامة البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الأربعاء في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، استكمالاً للجهود القائمة بين الوزارة وشركة دلما للتجهيزات الصناعية في مجال تنمية الثروات المائية الحية واستدامة البيئة البحرية.

وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وآيوب الخاجة المدير العام لشركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية.

وأكد معالي الدكتور الزيودي، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تتضمن إنزال 1000 كهف اصطناعي بهدف دعم استدامة البيئة البحرية وتعزيز التنوع الاحيائي البحري، وبناء حاضنات لصغار الأسماك في البيئة البحرية الساحلية وتعزيز مخزون الثروة السمكية.

وأضاف معاليه أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة إضافية في تعزيز نجاح برنامج "الكهوف الاصطناعية" الذي أطلقته الوزارة في العام 2016، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها بهدف تعزيز حرفة الصيد وتطوير استدامة الثروة السمكية باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة.