ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تونس إلى 5 قتلى

الشارقة 24 – د ب أ:

أفاد مصلحة العمليات للحماية المدنية بسقوط عدد من الوفيات والمفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت عدداً من ولايات تونس.

وتوفي أمس الأربعاء اثنان من الضحايا، أحدهما بولاية القصرين، وآخر طفل بولاية سيدي بوزيد، بينما عُثر اليوم الخميس على جثتين في منطقة الدهماني بولاية الكاف غرب البلاد كانت السيول قد جرفتهما.

كما أعلنت مصادر إعلامية إن وحدات الحرس الوطني عثرت على جثة خامسة تعود لحارس غابات فقد في جبل الظريف بمنطقة قرمبالية التابعة لولاية نابل منذ أمس الأربعاء، بعد أن جرفته مياه الأمطار الغزيرة.

وقررت السلطات اليوم الخميس تعليق الدراسة في العاصمة، بينما توقفت حركة القطارات والمترو إثر هطول أمطار عارمة طوال الليل.

وتسببت الأمطار في فيضان أودية بالعاصمة وضواحيها ما تسبب في إحداث انجرافات في الطرقات وتسرب المياه إلى أحياء سكنية.