"التغير المناخي" توقع اتفاقية مع جامعة الإمارات

الشارقة 24:

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، يوم الخميس، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، تتولى بموجبها الجامعة، إجراء أبحاث ودراسات لمراجعة الوضع الحالي لنمذجة التغير المناخي في الإمارات والمنطقة ككل، وتطوير منهجية لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسياسات مواجهة التغير المناخي في الإمارات.

وقع الاتفاقية كل من، معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي مدير جامعة الإمارات، في مركز دبي التجاري العالمي.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم جامعة الإمارات العربية المتحدة بمراجعة مفصلة للأبحاث والتقارير المستمرة والمنشورة المتعلقة بنمذجة التغير المناخي في المنطقة.

ومن شأن نتائج هذه المراجعة، أن تمكّن الوزارة من تحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها، لدعم عملية اتخاذ القرار، والإجراءات اللازمة للحد من الأثر السلبي للتغير المناخي، ويُتوقع أن تقدم الجامعة نتائج المراجعة بنهاية العام.

كما تعتزم الجامعة، تحديد المنهجيات الاقتصادية السائدة والمطبقة في الدراسات المحلية والدولية ضمن حالات مماثلة.

ويشمل نطاق العمل، تقييم منهجيات النمذجة المتنوعة، وتحليل النماذج التي تم الاضطلاع بها للإمارات، ووضع توصيات لاتخاذ الخطوات التالية، لتعزيز عملية تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، لتغير المناخ في الإمارات.

وأوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أنه تم التركيز على الأبحاث المتعلقة بنمذجة التغير المناخي خلال العقود القليلة الماضية، بسبب الحاجة إلى تنبؤات أكثر صحة وموثوقية للظروف المناخية في أنحاء متفرقة من العالم خلال العشرين، والخمسين، والمئة عام المقبلة.

من جانبه، أكد البيلي أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للبحوث المتعلقة بالتغير المناخي وآثاره على الموارد الطبيعية والنظام البيئي، لما لها من دور في دعم الخطة الوطنية للتغير المناخي لتوفير بدائل مجدية للتخفيف من المخاطر المحتملة للوصول إلى التكيف المناخي من خلال النمذجة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.