"البيئة والمحميات" تطلق حملتها الـ 5 لتوعية مرتادي المناطق الجبلية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، الخميس، حفل تكريم المشاركين في مبادرة التوعية البيئية الرابعة لمرتادي المناطق الجبلية، والذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بالمركز الثقافي بمدينة خورفكان.

وأعلنت الهيئة في مستهل الحفل، الذي حضره حشد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية، عن انطلاق مبادرتها الخامسة لتوعية مرتادي المناطق الجبلية، بسبل حماية البيئة والمحافظة عليها في مختلف مناطق الإمارة، لا سيما مدن المنطقة الشرقية.

وتستمر فعاليات المبادرة الخامسة من شهر أكتوبر الجاري، وحتى شهر مارس المقبل، بمشاركة عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتنشط القيادة العامة لشرطة الشارقة في فعاليات المبادرة على وجه الخصوص بفريق عمل متكامل، حسب ما أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن إطلاق النسخة الخامسة للمبادرة يأتي بعد تحقيق الأهداف المنشودة للحملات السابقة، لافتةً إلى استمرار حملات وأنشطة الهيئة التوعوية، نظراً لأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة في مختلف المناطق، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ودعمهما للجهود البيئية، ولصون المناطق البرية والتنوع الحيوي، والذي تمثل بإصدار القرارات البيئية المختلفة، ومن ضمنها قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2014 بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في الإمارة.

وأشارت السويدي إلى القرار الذي يحظر الرسوم والكتابة والنقش على الصخور والجبال والتكوينات الطبيعية في المناطق الجبلية، وإقامة ساريات الأعلام أو أعمدة اللوحات بكافة أنواعها، بالإضافة إلى حظر تحريك الصخور أو النباتات الجبلية من مكانها، أو التغيير في معالم الطبيعة الجبلية، حيث يعاقب من يخالف القرار بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع مصادرة المواد والأدوات المضبوطة والمستخدمة، وتحمل المخالف نفقات إزالة الأضرار.

من جانبها، أوضحت عواطف النقبي مسؤول الهيئة بالمنطقة الشرقية، أن أهداف المبادرة تتمثل في تنمية الوعي بأهمية تبني ثقافة الترفيه الاجتماعي في البيئات الطبيعية، وحماية التنوع النباتي المحلي في البيئات الجبلية، والحفاظ على المظهر الحضاري ومنع تشويه الجبال بالرسومات أو الأعلام، مضيفةً أن الحملة تتضمن برامج في مجالات عدة، منها: برنامج التوعية المجتمعية، وبرنامج التوعية البيئية للمدارس والجامعات "التعليمي"، وبرنامج التوعية البيئية للمؤسسات، وبرنامج التوعية البيئية لمرتادي المناطق الجبلية.

تضمن الحفل عرض فيلم عن حملات التوعية البيئية السابقة وما حققته من إنجازات، كما تخلله عدد من الفقرات الاستعراضية والتوعوية لطلبة المدارس.

وفي الختام، كرم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي المشاركين والمتعاونين في الحملة السابقة.