حديقة في فلوريدا تشهد مولد صغير النيص خلال إعصار "مايكل"

الشارقة 24 – رويترز:

اعتبر العاملون في حديقة حيوان "زوورلد بنما سيتي بيتش"، في ولاية فلوريدا الأميركية، أن مولد صغير النيص خلال الإعصار "مايكل"، بمثابة "شعاع شمس وسط العاصفة".

واكتشف العاملون في الحديقة مولد الصغير، حين كانوا يحصرون حيوانات النيص عقب الإعصار.

وأطلق العاملون على الصغير اسم "مايكويل"، في إشارة إلى كل من اسم الإعصار والشوك على ظهر هذا الحيوان.

وكان الإعصار "مايكل"، الذي ضرب بنما سيتي بيتش، في 10 أكتوبر، أقوى العواصف التي تجتاح فلوريدا، في 25 عاماً، وثالث أقوى عاصفة على الإطلاق تضرب البر الرئيسي الأميركي.