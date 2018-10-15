لجنة تحضيرات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستكمل استعداداتها

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يوم الإثنين، اكتمال التحضيرات لاستضافة القمة، والتي تقام دعماً لجهود دولة الإمارات، في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور إمارة دبي الريادي، باعتبارها العاصمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وتعقد الدورة الخامسة من القمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت شعار "تعزيز الابتكار قيادة التغيير"، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد يوم الإثنين، في فندق برج العرب في دبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، فضلاً عن مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وأكد معالي الدكتور الزيودي، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، دور القمة المحوري في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً معاليه بجهود المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في تنفيذ رؤية سموه من خلال دعم تنافسية الدولة، وتبني المبادرات المبتكرة التي من شأنها تأكيد مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أعلن سعادة سعيد محمد الطاير، أن القمة ستشهد مشاركة مجموعة من القادة البارزين مثل فرنسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وثريق إبراهيم وزير البيئة والطاقة في جزر المالديف، ونزهة الوفي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة في المملكة المغربية، وكريستينا فيغيريس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين التنفيذيين وقادة الرأي العالميين، في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.