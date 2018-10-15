لجنة مبادرات رئيس الدولة توقع اتفاقية لمشروع بيئي بأم القيوين

الشارقة 24 – وام:

وقعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، تمثلها وزارة التغير المناخي والبيئة، اتفاقية لإنشاء وتشغيل محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة، وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين، وذلك ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات.

وقع الاتفاقية في ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، مع ممثلي شركات "إن. في بيسكس إس. إيه"، و"تي جي إيكو القابضة"، و"غريفين ريفينيريز" من المملكة المتحدة.

وستقع المحطة التي من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الثاني من عام 2020 في منطقة المدفق، التي تبعد حوالي 20 كم شمال أم القيوين، و2.5 كم غرب طريق الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 40 هكتاراً.

وأكد معالي وزير التغير المناخي والبيئة، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة، تأتي تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات 2021، للوصول لنسبة 75% في معالجة النفايات البلدية الصلبة بطرق بديلة عن الطمر.