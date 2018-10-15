"الإمارات لبحوث علوم الاستمطار" يستكشف شراكات جديدة في هونغ كونغ

الشارقة 24 – وام:

بدأ برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار استكشاف فرص تعاون جديدة في مجال البحث العلمي المبتكر في علوم الاستمطار في أبرز المؤسسات المتخصصة الأكاديمية والبحثية في هونغ كونغ المحطة الأولى لوفد البرنامج، الذي سينتقل بعد ذلك إلى العاصمة الصينية بكين.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بهدف تعزيز شراكاته الدولية، حيث سبقها خلال العام الجاري رحلات ناجحة إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأفاد سعادة الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد بأنه انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة تحديات الأمن المائي عالمياً، نلتزم في برنامج الامارات لبحوث علوم الاستمطار بالعمل مع شركاء فاعلين وملتزمين تجاه هذا التحدي الكبير، مشيراً إلى أن زيارة وفد البرنامج إلى هونغ كونغ تساهم في تعزيز شبكة علاقاتنا الدولية التي تساعدنا في القيام بدور أكبر في ايجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية المتنامية في مجال تحقيق الأمن المائي والاستدامة المائية عبر الاستمطار.

وباشر وفد البرنامج نشاطاته في هونغ كونغ الخميس، بسلسلة لقاءات جمعته بعلماء وأكاديميين ومتخصصين في مجال الاستمطار والاستدامة المائية وتقنيات تعديل الطقس في كل من مركز الأرصاد الجوية وجامعة مدينة هونغ كونغ وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الصينية في هونغ كونغ.