خطوات مرتعشة لوحيدة قرن رضيعة في حديقة حيوان برلين

الشارقة 24 – رويترز:

زوار الحديقة تجمعوا في بهجة حول السياج ليلقوا على المولودة ذات الأسابيع الثلاثة التحية لأول مرة في ذلك الصباح المشمس، ويشاهدوها وهي تحاول السير إلى جانب أمها مابوري ذات الستة عشر عاماً.

وتزن الصغيرة الآن نحو 25 كيلوجراماً، ولم تنمُ لها قرون حتى الآن، ويمكن أن يصل وزنها مع اكتمال النمو عند سن الخامسة إلى نحو طن و300 كيلوجرام.

وستعتمد الرضيعة على حليب أمها إلى أن تبلغ سنتين تقريباً، قبل أن تتغذى بعد ذلك على نظام يضم أوراق النباتات وفروع الأشجار والخضروات.

وينتظر من العامة أن يقدموا اقتراحاتهم لتسمية المولودة الجديدة، وهي حيوان القرن الأسود العشرين الذي ولد في حديقة حيوان برلين.

ويؤكد الصندوق العالمي للحياة البرية أن هذا النوع من وحيد القرن لا يزال من الحيوانات المهددة بشدة بالانقراض، رغم جهود الحفاظ عليه وبلوغ أعداده الضعف منذ عشرين عاماً.