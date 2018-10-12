ارتفاع حصيلة ضحايا "مايكل" في أميركا إلى 12 قتيلاً

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مسؤولون أن ما لا يقل عن 12 شخصاً قتلوا في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا، بسبب الإعصار "مايكل"، أحد أقوى الأعاصير في تاريخ الولايات المتحدة والذي اجتاح الساحل الشمالي الغربي لولاية فلوريدا.

وتواصل فرق الإنقاذ تمشيط الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا بحثاً عن ضحايا أو أشخاص قد يكونون محاصرين.

وتوقع بروك لونغ مدير الطوارئ الفيدرالية الأميركية ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار، مع انتقال فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وأدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1.1 مليون من المنازل والشركات في فلوريدا وفرجينيا في وقت مبكر يوم الجمعة.