مع استمرار البحث عن ناجين

ارتفاع حصيلة ضحايا "مايكل" في أميركا إلى 12 قتيلاً

  • الجمعة 12, أكتوبر 2018 في 11:45 م
ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "مايكل" في الولايات المتحدة إلى 12 قتيلاً على الأقل، بعد أن أودى بحياة خمسة أشخاص أثناء مروره الجمعة بولاية فيرجينيا في طريقه إلى المحيط الأطلسي.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أكد مسؤولون أن ما لا يقل عن 12 شخصاً قتلوا في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا، بسبب الإعصار "مايكل"، أحد أقوى الأعاصير في تاريخ الولايات المتحدة والذي اجتاح الساحل الشمالي الغربي لولاية فلوريدا.
 
وتواصل فرق الإنقاذ تمشيط الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا بحثاً عن ضحايا أو أشخاص قد يكونون محاصرين.
 
وتوقع بروك لونغ مدير الطوارئ الفيدرالية الأميركية ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار، مع انتقال فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة.
 
وأدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1.1 مليون من المنازل والشركات في فلوريدا وفرجينيا في وقت مبكر يوم الجمعة.