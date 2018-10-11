إعصار "مايكل" يضرب فلوريدا ويصنف من الدرجة الرابعة

الشارقة 24 – رويترز:

ضرب الإعصار مايكل شمال غرب ولاية فلوريدا الأميركية، مصحوباً برياح عاتية سرعتها 249 كيلومتراً في الساعة، وهو أعتى إعصار يعصف بالولاية في أكثر من 80 عاماً، وثالث أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة على الإطلاق.

الإعصار، الذي صنف من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون ذي الدرجات الخمس، اقتلع الأشجار وتسبب في سيول ذكرت تقارير أن منسوبها بلغ أكثر من 1.5 متر في بعض المناطق من الولاية، قبل أن تضعف حدته لاحقاً.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار ضعف متحولاً إلى عاصفة مدارية فوق وسط ولاية جورجيا، لكن الرياح المدمرة لا تزال تهب على المناطق الداخلية بالولاية.

وأكد المركز في أحدث بيان له، أن العاصفة المدارية تقع على بعد نحو 45 كيلومتراً إلى جنوب وجنوب غرب ماكون في جورجيا، وهي مصحوبة برياح سرعتها القصوى 115 كيلومتراً في الساعة.