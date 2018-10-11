الفيضانات تقتل 10 في مايوركا الإسبانية

الشارقة 24 – وام:

ذكرت السلطات أن 10 أشخاص على الأقل، بينهم بريطانيان لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جزيرة مايوركا الإسبانية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وأنقذت خدمات الطوارئ ثلاثة أشخاص بعد ظهر الأربعاء، بعد أن لجأوا إلى محطة قطارات قديمة، فيما لايزال طفل في عداد المفقودين.

وتضررت الطرق وإمدادات الكهرباء والمياه، خاصة في الجزء الشرقي من الجزيرة.

وجرى نشر 400 من رجال الإنقاذ لتقديم المساعدة في المناطق المتضررة، بينهم 120 من أفراد الجيش الإسباني في وقت يقيم المئات من السكان في أماكن إيواء.