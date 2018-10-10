عُمان تعلق الدراسة في ظفار والعمل بميناء صلالة

الشارقة 24 – أونا:

أعلنت سلطنة عُمان، تعليق الدراسة، يوم الخميس، في محافظة ظفار، مع اقتراب إعصار من المنطقة الواقعة جنوب العاصمة مسقط.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في ظفار، في بيان الأربعاء، أن القرار جاء حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، وفي إطار تحديد عدد من مدارس المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين.

من جهته، أكد محمد بن عوفيت المعشني مدير عام شؤون الشركة بميناء صلالة العُماني، أنه وفي إطار التطورات والمستجدات الخاصة بالحالة المدارية "لُبَان"، في بحر العرب ومتابعة النشرات الجوية، فقد تقرر إيقاف كافة العمليات بالميناء، صباح الخميس.

وأشار مدير عام شؤون الشركة بميناء صلالة، إلى أن إدارة الميناء اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وأخذ الاحتياطات الضرورية، التي من شأنها الحد من حدوث الأضرار، من خلال متابعة وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالحالة المدارية من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أن الميناء قام بوضع خطة للطوارئ، للحفاظ على أمن وسلامة العاملين، وكذلك حماية الممتلكات والمرافق العامة والمعدات، وإخلاء الميناء من القوارب الخشبية "اللنشات"، ونقلها إلى أماكن أخرى آمنة خارج قناة الميناء.

وتستعد المحافظات الجنوبية في سلطنة عمان، وجزر يمنية تقع في المنطقة ذاتها بينها سقطرى، للتعامل مع إعصار "لُبان"، الذي يقترب من جنوب الخليج العربي، ويتوقع أن تبلغ سرعة الرياح فيه 120 كلم في الساعة.

وفي الوقت الحالي، يصنّف خبراء "لبان" على أنه إعصار من الدرجة الأولى.