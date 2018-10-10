"إعصار مايكل" يقترب من الدرجة الرابعة

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الأربعاء، بأن العاصفة التي تهدد الساحل الأميركي ازدادت قوتها للدرجة الرابعة، لتصبح "خطيرة للغاية".

وكتب المركز في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن العاصفة سوف تهدد الأرواح في قطاعات من شمال شرقى ساحل الخليج.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار مايكل اليابسة في شمال غربي فلوريدا الأربعاء، حيث سوف يجلب رياحاً وأمطاراً غزيرة لأجزاء من ساحل جورجيا وجنوب شرق ألاباما.

وذكرت هيئة الأرصاد أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي لوقوع فيضانات تهدد الحياة في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفيرجينيا.

وطالب حاكم فلوريدا ريك سكوت المواطنين بإخلاء المناطق الساحلية في أسرع وقت ممكن.

أعلن سكوت بالفعل حالة الطوارئ في 26 منطقة على طول ساحل خليج فلوريدا.