مجموعة ألمانية للإنقاذ تدرب ناجي زلزال إندونيسيا على تنقية المياه

الشارقة 24 – رويترز:

قامت مجموعة "إيسار" الدولية الألمانية التي تعمل في مجال الإنقاذ بتدريب عدد من الناجين من الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي بإندونيسيا على كيفية تنقية المياه، بعدما أصيب العديد من الناجين بالإسهال الشديد، بسبب شرب المياه الملوثة.

وأفاد بينو رييل مهندس الإمداد الذي يعمل بالمجموعة بأن معدات تنقية المياه تهدف في المقام الأول إلى تخفيف وطأة المأساة التي يعيشها الناجون من الزلزال، حيث أنهم يدفعون أموالاً طائلة مقابل الحصول على مياه للشرب وهو ما لا يستطيع الفقراء تحمله.

وأبدت نورا هيدا إحدى الناجيات من الزلزال امتنانها للدعم الذي تقدمه ألمانيا للناجين، من خلال تدريبهم على تنقية المياه، معربة عن أملها في عدم إصابة الناجين مجدداً بالإعياء، بينما ذكر ناج آخر أن هذه الدورة التدريبية ستساعد الناجين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال في الحصول على مياه نقية مجاناً.