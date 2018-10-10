إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا الأميركية مع اقتراب الإعصار "مايكل"

الشارقة 24 - بنا:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بتوفير مساعدات فيدرالية لاستكمال الجهود المحلية للتعامل مع الإعصار "مايكل".

وأفاد بيان للبيت الأبيض أوردته إذاعة "سوا" أن ترامب أمر وزارة الأمن الداخلي و"الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" بتنسيق كل جهود الإغاثة لتخفيف الأعباء والمعاناة على السكان، وأشار البيان أيضاً إلى توفير الجهود لإزالة المخلفات الناتجة عن الإعصار.

وجاء هذا الإعلان إثر اقتراب الإعصار "مايكل" ومخاطره المتوقعة، وأمهلت السلطات المحلية سكان شمال غرب ولاية فلوريدا الأميركية حتى وقت مبكر من الثلاثاء، لمغادرة منازلهم قبل وصوله، وبعد تحوله إلى إعصار من الفئة الأولى محملاً بالأمطار والرياح التي ارتفعت سرعتها في وقت متأخر الإثنين إلى 130 كيلومتراً في الساعة، مع احتمال هبوب رياح عاتية قد تتجاوز هذه السرعة.

ومن المفترض أن يبلغ الإعصار مايكل بحلول مساء الثلاثاء الفئة الثالثة، أي أن سرعة رياحه قد تصل إلى 178 كيلومتراً في الساعة على الأقل، وهو ينتقل بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة في اتجاه الشمال ومن المفترض أن يبلغ سواحل فلوريدا الأربعاء.

ويُتوقع أن يكون الإعصار مايكل قادراً على اقتلاع الأشجار وإغلاق الطرق وقطع التيار الكهربائي لأيام، على أن يضرب جنوب شرق الولايات المتحدة بحلول الخميس.