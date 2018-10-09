تراجع كبير في إنتاج زيت الزيتون الإيطالي

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أعلن المعهد العام لخدمات السوق الزراعية والغذائية في إيطاليا، الثلاثاء، أن إنتاج زيت الزيتون في البلاد في عام 2018 سيسجل تراجعاً كبيراً، بسبب سوء الطقس بشكل خاص.

ويُقدّر انخفاض الانتاج بنسبة 38% تقريباً، ليبلغ 265 ألف طن مقابل 430 ألف طن العام الماضي.

وشرح المعهد في تقرير حول زيت الزيتون، أن هذا الانخفاض يمثّل قيمة متوسطة بين فرضية الانخفاض القصوى، التي تصل إلى 45%، وفرضية أكثر تفاؤلاً تحدد نسبة الانخفاض بـ 30%.

وأوضح المعهد أن الظروف المناخية هذا العام كانت خصوصاً غير مؤاتية، وتحديداً "الثلج في مارس" في بوليا، المنطقة الرئيسية لإنتاج الزيت في إيطاليا.

ويذكر أيضاً بتتابع السنوات، فإذا كانت هذه السنة "جيدة" من حيث الانتاج، فالسنة التالية تكون دائماً أسوأ.

ومن أجل الحصول على صورة أكثر وضوحاً بالنسبة إلى الإنتاج الحقيقي، يجب الانتظار حتى أواخر نوفمبر، بما أن حصاد الزيتون يبدأ نحو 15 أكتوبر، بحسب المعهد.