"الأرصاد الأسترالية" تتوقع حدوث ظاهرة النينيو هذا العام

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا، الثلاثاء، أن ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادي في الآونة الأخيرة زادت بنسبة 70 %، من فرصة حدوث ظاهرة النينيو هذا العام.

ويمكن لهذه الظاهرة أن تسبب فيضانات وجفافاً أيضاً في مناطق مختلفة من العالم، كما أنها مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف عبر المحيط الهادي بآسيا.

وتلحق هذه الظاهرة أضراراً بشكل خاص بأستراليا، حيث أدت المرة السابقة في 2015-2016 إلى تقليص الإنتاج الزراعي في هذا البلد، وهو من بين أكبر المصدرين الزراعيين في العالم.

ويأتي هذا التنبؤ الجوي في وقت أدى فيه المناخ الجاف إلى القضاء على المحاصيل الزراعية والمراعي في ساحل أستراليا الشرقي، مما أدى إلى جعل مزارعين كثيرين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.