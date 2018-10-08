إبراهيم الجروان: 4 أحداث فلكية شهدتها الدولة في سبتمبر

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الدولة شهدت عدة أحداث فلكية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث عبر المذنب " 21 P/Giacobini-Zinner " السماء ليلة 15 سبتمبر، كما ظهر في سماء السعودية، وعموم الجزيرة العربية والجزء الشمالي من الأرض.

‏وأضاف الجروان، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن فصل الخريف بدأ هذا العام في 23 من الشهر الماضي، حيث تعامدت الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل في الساعة 1:54 بالتوقيت العالمي.

وأوضح، أنه مع بداية الفصل يتساوى الليل بالنهار، ثم يبدأ النهار بالنقصان تدريجياً على حساب الليل، الذي يزداد عدد ساعاته تدريجياً، حتى يصل النهار إلى أقل مدة خلال العام مع نهاية فصل الخريف، ودخول الشتاء فلكياً في 22 ديسمبر.

وأشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إلى أن الشهر الماضي شهد أيضاً تساوي عدد ساعات الليل بالنهار، في الجمعة 26 سبتمبر الماضي، حيث شرقت الشمس، في06:09 صباحاً، وكان الغروب في 18:09 مساءً في إمارة الشارقة.

واختتم إبراهيم الجروان حديثه، مؤكداً أن سماء الدولة شهدت ظهور"قمر الحصاد" ليلة 24 - 25 سبتمبر، موضحاً، أن هذا القمر هو البدر الكامل الذي يلي الاعتدال الخريفي، وأطلق عليه هذا الاسم وفقاً لتقويم المزارع القديم، في أميركا الشمالية وأوروبا، لأنه يتزامن مع موسم حصاد الذرة والحبوب، كما أن ضوء القمر البدر يساعد الفلاحين على إنجاز بعض الأعمال المرتبطة بحصاد المحاصيل الحقلية خلال الليل.