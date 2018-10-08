موجة طقس سيء تُصرع وتُصيب 20 في إيران

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل ثمانية أشخاص جراء موجة الطقس السيء، التي اجتاحت عدداً من المحافظات الإيرانية، خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي، أن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم، بسبب الصواعق وخمسة أشخاص بسبب السيول، مضيفاً أن فرق الإغاثة نقلت كذلك 12 مصاباً إلى المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح سليمي، أن السيول اجتاحت 154 بلدة وقرية في محافظات زد، وأصفهان، ومازندران، وكيلان، وكلستان، وخراسان الشمالية، وأضاف أن السيول التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة جرفت في طريقها 106 سيارات.